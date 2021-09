Riapre il cinema Mariani: si torna in sala con il nuovo film di Nanni Moretti

La nuova stagione cinematografica nel cinema in centro riparte con "Tre piani" di Moretti

Giovedì riapre il Cinema Mariani di Ravenna. Nella storica sede di via Ponte Marino arriva "Tre Piani", il nuovo film di Nanni Moretti affiancato sullo schermo da con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio: si riparte da subito con una doppia proiezione (18.30 e 21.00) a cui se ne aggiunge una terza (ore 16.00) la domenica.

Si completa così il quadro delle sale al chiuso di Cinemaincentro (che oltre al Mariani include il Sarti e l’Italia di Faenza e il Centrale di Imola). Il film di Moretti, per la prima volta al lavoro su un soggetto non suo, è stato accolto da una standing ovation di undici minuti al Festival di Cannes, dove è stato presentato in concorso, e aprirà quella che - si spera - sarà una stagione cinematografica finalmente completa.