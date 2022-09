Il supermercato di via di Roma riapre al pubblico dopo i lavori di rinnovo

Riapre lunedì 12 settembre alle 10 la Coop di via Roma a Ravenna, dopo i lavori di ristrutturazione iniziati a metà agosto e realizzati a negozio chiuso con un investimento di quasi 600mila euro. Il supermercato è ampio 500 metri quadrati e con i lavori di ristrutturazione è stato riservato uno spazio più ampio ai prodotti freschi come frutta e verdura di stagione. A disposizione per il pagamento della spesa ci sono 3 casse tradizionali.