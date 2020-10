Riapre dopo i lavori il supermercato: nuovi servizi per i clienti

Sarà riaperto al pubblico giovedì 15 ottobre alle 8.30 il Conad City di Piangipane, in via Sagittario 12, al termine di una breve ma completa ristrutturazione. Il taglio del nastro avverrà prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti-covid. Saranno presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad Luca Panzavolta e l’assessore alle Attività Economiche del Comune di Ravenna, Massimo Cameliani. Il parroco don Dariusz Szymanowski officerà la benedizione.

Il negozio è il tipico punto vendita di prossimità: offre 300 metri quadri di assortimento a disposizione dei clienti e dà lavoro a 11 persone. Gli orari di apertura sono dalle 7 alle 19,30 tutti i giorni dal lunedì al sabato; la domenica dalle 8 alle 12,30. Punti di forza sono la gastronomia al banco, con pietanze calde e fredde, la macelleria servita con lavorazione tradizionale, l’offerta di pesce confezionato e l'assortimento dei prodotti freschi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Abbiamo ampliato il punto vendita di Piangipane - dice l’amministratore delegato di Cia -Conad, Luca Panzavolta - La novità più rilevante è l’inserimento ex novo del banco carne servito da macellai che lavoreranno direttamente le mezzene: questo amplierà e migliorerà la gamma dei servizi offerti per consolidare il punto vendita come riferimento indiscusso per l’intera comunità".