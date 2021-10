Riapre il centro giovani Valtorto: il programma delle attività

Lunedì 4 ottobre riaprirà i battenti, con un progetto dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, il centro giovani Valtorto di via Faentina, affidato dal Comune di Ravenna a Consorzio Selenia in collaborazione con Raven Società Cooperativa. Il centro nasce con l’intento di diventare principalmente uno spazio di aggregazione dei giovani, oltre che un luogo di partecipazione, socialità e incontro per tutta la comunità locale e un punto di riferimento per la cittadinanza. Su questi obiettivi si è costruito il calendario delle attività che si articoleranno principalmente attraverso il supporto allo studio e ad attività ludico ricreative, laboratori di promozione della creatività artistica e libera espressione, promozione della pratica sportiva, spazio di incontro e libera aggregazione.

Il centro rimarrà aperto con due educatori tutti i pomeriggi con il seguente programma: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 laboratori di aiuto compiti, supporto scolastico e libera aggregazione; il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30 laboratori artistici, ludici ed espressivi.

È previsto un servizio di accompagnamento con educatore sulla linea 70, in tutte le fermate dalla stazione ferroviaria al centro Valtorto, nelle corse delle 14.05 e delle 14.35 e, per il ritorno, nella corsa dal centro Valtorto alla stazione delle 17.45. Tutte le attività in programma saranno ad ingresso gratuito, ma con iscrizione obbligatoria al seguente indirizzo: valtorto@comune.ra.it.