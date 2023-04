Riapre il Fem Garden della Casa delle Donne

Il Fem Garden di via Rocca ai Fossi a Ravenna è pronto a riaprire i cancelli per tornare ad essere luogo di incontro aperto alla città. Per il terzo anno consecutivo, l’area verde che circonda l’ex sede del Ser.T, concessa in uso alla Casa delle Donne attraverso un patto di collaborazione con l’amministrazione comunale, ospiterà il calendario di appuntamenti estivi dell’associazione, fatto di incontri letterari, momenti pubblici di riflessione, approfondimento e socialità. Il nucleo centrale è costituito dalla rassegna “A spalle nude”, giunta alla terza edizione e ricca di appuntamenti con tante autrici e le loro ultime uscite letterarie, tra la primavera e l’estate. Tutti gli eventi sono alle 18.00.