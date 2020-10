Riapre l'aeroporto di Forlì: e al suo interno c'è anche un po' di Faenza

Giovedì mattina è stato inaugurato l’aeroporto di Forlì, che torna sui radar di tutto il mondo dopo sette anni di inattività. E al suo interno ci sono anche degli scatti fotografici che vedono Faenza protagonista. "Questo aeroporto rappresenta un’occasione importante per le aziende del nostro territorio e i loro rapporti con il mercato estero - spiega il sindaco di Faenza Massimo Isola - Inoltre sarà uno strumento utile nel rilanciare il settore turistico, uno dei più colpiti dalla pandemia. È un’ottima notizia per la Romagna e un importante palcoscenico per la nostra città!".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.