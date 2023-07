Riapre la strada tra via Di Vittorio e via Martiri Fantini a Cervia: nuovo parcheggio e hub per i bus

Sabato 8 luglio aprirà la strada del Piazzale Artusi di collegamento fra Via G. Di Vittorio e via Martiri Fantini a Cervia che, costeggiando l’Istituto alberghiero, costituisce il completamento di via Attilia Angelini. I lavori, eseguiti dai privati nell’ambito del Piano Urbanistico Attuativo, hanno visto, oltre alla realizzazione nuova arteria stradale, la sistemazione del parcheggio di Piazzale Artusi con oltre 100 posti auto, che si integrano con l'area di sosta da 80 stalli, realizzata nell’immediata adiacenza dal Comune circa due anni fa. Nelle prossime settimane verranno completati gli allacci alle reti Hera e verranno realizzati altri 30 posti auto nella zona sud-est del comparto.

Anche se i lavori non sono definitivamente terminati, il parcheggio è già fruibile e la strada è comunque percorribile in piena sicurezza così da snellire il traffico. L'area di circa 12.000 metri quadri, per l'immediata vicinanza al centro storico, oltre ad essere un’importante zona di parcheggio, costituisce una Hub intermodale, ospitando anche aree di arrivo e sosta per gli autobus. La realizzazione del progetto ha richiesto il coordinamento di diverse componenti tecniche per la compresenza di tante infrastrutture esistenti (la linea ferroviaria, la rete primaria dell'acquedotto, la scuola alberghiera ecc...), portando alla realizzazione di nuovi sottoservizi su tutta l'area, quali illuminazione pubblica, fognature, reti acqua e gas, piantumazione di alberi e arbusti, per un investimento di 1.400.000 euro a carico del privato.

L’assessore Enrico Mazzolani ha dichiarato: “Questo intervento molto atteso ha avuto tempi lunghi di realizzazione perché particolarmente complesso e perché gli enti interessasti erano diversi. Anche il blocco del cantiere nello scorso autunno per il ritrovamento di un ordigno bellico, ha ulteriormente allungato la conclusione dei lavori. Finalmente oggi possiamo aprire quest’arteria che è una prima opera importante per la viabilità cervese. Infatti con la realizzazione della rotonda sull’intersezione via Milano-via G. Di Vittorio, che sarà accantierata nel prossimo autunno, e l’intervento di modifica sul senso unico della Via XX Ottobre, completeremo il progetto, che permetterà di congiungere più velocemente il centro di Cervia alla zona Terme e a Milano Marittima, alleggerendo cosi anche il traffico sulla via Martiri Fantini all’incrocio ponte Cavour e Via G. Di Vittorio. Al termine di tutti i lavori a settembre avverrà l’inaugurazione ufficiale dell’opera”.