Riapre lo 'Sportello del sorriso' gestito dai volontari della onlus

Dopo il via libera dell'assessore alla pubblica istruzione e all'infanzia del comune di Ravenna Ouidad Bakkali, che attraverso le misure adeguate prese, legate allo stretto rispetto delle norme di sicurezza in vigore per la prevenzione del Covid-19, ha confermato l'apertura dei nidi e scuole per l'infanzia, come consuetudine una settimana prima del ritorno a scuola è stato riaperto alle famiglie lo "Sportello del sorriso" dell'associazione di volontariato Il Terzo Mondo onlus. Mercoledì 9 settembre alle 15:30 (sarà aperto il mercoledì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30) si apriranno i battenti dello sportello di via Grado 30, dove ad attendere le famiglie col sorriso ci saranno le volontarie della onlus.

"Dopo il lungo e angosciante periodo di lockdown, finalmente le famiglie possono presentarsi allo Sportello del sorriso al fine di registrarsi per l'anno 2020 - 2021 e prenotare gli indumenti vari (abiti, lenzuola, lettini, passeggini, carrozzine, giochi, giocattoli, bici...) per i loro figli dai 0 ai 14 anni - spiega il presidente Charles Tchameni Tchienga - Se è vero che il mondo non può fermarsi a causa di una mascherina, è altrettanto vero che ciascuno di noi purtroppo in questo momento deve dedicarsi alla sua quotidianità nel pieno rispetto delle regole e norme di sicurezza in vigore rispetto alla pandemia Coronavirus. Per una buona collaborazione e soprattutto per proteggerci a vicenda, preghiamo tutti gli utenti che già da mercoledì 9 settembre si presenteranno allo sportello di rispettare scrupolosamente le indicazioni igieniche affisse sulle diverse porte d'ingresso da struttura. Inoltre colgo l'occasione per porgere i miei apprezzamenti all'amministratore comunale di Ravenna per le ottime e opportune disposizioni di sicurezza prese nei nidi e scuole per l'infanzia per il rientro a scuola. Da genitore e come presidente della onlus ho avuto la possibilità di vederli di persona assistendo alle assemblee tra i genitori, gli insegnanti e gli educatori organizzate dal Comune".