Riapre lo storico ristorante di Marina di Ravenna: e cerca personale in sala e cucina

Lo storico 'Ghinea' di Marina di Ravenna torna in mano alla gestione di Roberto Perini, già titolare del Riesling e del Mexico, sempre nella località balneare ravennate. Il ristorante riapre martedì 22 giugno con il nuovo nome 'Lex Ghinea', un gioco di parole su come è sempre stato chiamato il locale negli anni, ovvero l'ex Ghinea. Negli ultimi anni il locale di via Trieste ha cambiato varie gestioni.

Ora Perini, già gestore del ristorante una decina di anni fa, tornerà ad occuparsi del locale di Marina: "Ho preso questa decisione perchè mi dispiaceva continuare a vederlo chiuso - spiega l'imprenditore - E' un locale molto bello con grandi potenzialità. Non faremo più pizza, ma specialità di carne e pesce e anche un dopocena, si potrà venire a bere un drink o a cena anche sul tardi".

Ogni giovedì, come da tradizione, nel locale si esibiranno musicisti e band locali ed estere, sfruttando anche lo spazio del giardino. Il primo concerto si terrà giovedì 24 giugno, con l'esibizione delle Ladies Zeppelin (band al femminile tributo ai Led Zeppelin). Il ristoratore sta ancora cercando personale che, ammette, non è facile trovare, sia in sala che in cucina.