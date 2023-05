Dopo lavori di ristrutturazione riaprono le poste di via Maglioni

Torna operativo l'ufficio postale di Brisighella di via Maglioni, interessato da lavori di ristrutturazione nell'ambito del progetto "Polis - Casa dei Servizi Digitali". Sono stati rinnovati gli spazi interni con l’inserimento di uno sportello relazionale ribassato, utile per i servizi della pubblica amministrazione. Sono state realizzate inoltre due postazioni ribassate per facilitare la relazione con i clienti a sportello, in aggiunta alle due postazioni tradizionali ed è stata realizzata una seconda sala consulenza. I lavori hanno interessato anche l’ampliamento della sala Consulenza e la creazione di un’area self dotata di atm postamat in funzione 24 ore su 24. L’ufficio postale apre ai cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. La ristrutturazione rientra nel progetto ideato da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti.