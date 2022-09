Riaprono gli sportelli micologici Ausl per fare controllare i funghi raccolti

Con il finire dell’estate inizia il periodo di crescita dei funghi e si ripropongono i problemi legati alla raccolta ed al consumo di funghi non corretti. "Solo una corretta determinazione delle specie fungine effettuata da Personale Esperto Micologo - spiega il dottor Silvio Cantori, che ha il Coordinamento del Processo Aziendale - Ispettorato Micologico di Ausl Romagna - può scongiurare una qualsiasi intossicazione da funghi. Sebbene siamo solo agli inizi della stagione fungina dell'anno in corso, purtroppo siamo già intervenuti alcune volte presso i Pronto Soccorso per consulenza micologica. E’ pertanto sempre opportuno sottoporre i funghi raccolti, o ricevuti in regalo, al controllo degli esperti dell’Ispettorato micologico".

A partire dal 19 settembre riapriranno tutti gli sportelli micologici dell'Ausl Romagna.

Sportelli Ambito di Ravenna:

Ravenna Via Fiume Abbandonato,134 dalle ore 09,00 alle ore 11,00 il Lunedì e Venerdì

Bagnacavallo Via Vittorio Veneto, 8 dalle ore 12,00 alle ore 13,00 il Venerdì

Faenza Via Zaccagnini, 22 dalle ore 12,00 alle ore 13,00 il Lunedì