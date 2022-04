Riaprono i ponti su via Baiona, le associazioni di categoria: "Continuare a supportare la comunità commerciale"

Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato guardano con piacere alla riapertura dei ponti lungo via Baiona, che tanti disagi avevano causato sia alle imprese che ai cittadini dei lidi nord. "Fin dall’annuncio del cantiere nella scorsa legislatura, le associazioni si erano fatte promotrici di diversi incontri con gli assessori competenti per far presente le problematiche e le esigenze delle imprese coinvolte a vario titolo - spiegano le associazioni - Lo slittamento del fine lavori aveva causato fra gli operatori più di qualche preoccupazione, ma è un sollievo poter contare sulla viabilità riaperta nell’imminenza del ponte pasquale e dell’avvio della stagione estiva, nonché dei primi accosti crocieristici".

Apprezzamento anche per l’esenzione Tari, "misura che avevamo chiesto già a febbraio, che consente di ristorare un minimo gli imprenditori delle attività annuali di Porto Corsini che si sono trovati, pur nella necessità imprescindibile del cantiere, a dover affrontare un’ulteriore difficoltà in un momento non certo facile per le imprese. Benché la concertazione sul cantiere non si fosse aperta nel migliore dei modi, successivamente l’amministrazione non si è sottratta al confronto, accogliendo buona parte delle richieste delle nostre associazioni. Ora è necessario continuare a supportare la comunità commerciale di questi lidi che ha dimostrato grande resilienza e capacità di adattamento, avviando anche un confronto sulle ricadute del nuovo terminal crociere".