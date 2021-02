Riaprono le porte del Mar: per i visitatori l'occasione di rivedere la mostra di Roversi

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, da giovedì 4 febbraio 2021 e fino al permanere della Regione Emilia-Romagna in zona gialla, il Mar - Museo d'Arte della città di Ravenna sarà aperto al pubblico con il seguente orario: da lunedì a venerdì 9.00 – 18.00, con esclusione dei giorni di sabato, domenica e festivi.

Per cittadini e turisti torna dunque la possibilità di ammirare la mostra: Paolo Roversi - Studio Luce,: un’occasione unica per conoscere il lavoro del grande fotografo ravennate, trasferitosi in Francia nel 1973. Ad aprire il percorso espositivo, le prime fotografie di moda e una serie di ritratti di amici e artisti che si alternano a still life. Sono esposti anche alcuni dei lavori più recenti dell’artista, dagli scatti per il Calendario Pirelli 2020 a immagini di moda inedite, frutto del lavoro decennale per brand come Dior e Comme des Garçons e per magazine come Vogue. In occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, è presente un’ampia selezione di scatti che celebrano la figura della “musa”, una reinterpretazione contemporanea della Beatrice della Divina Commedia, qui incarnata da donne iconiche come Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna.