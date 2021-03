Riaprono le toelettature per animali anche in zona rossa

Il presidente Stefano Bonaccini ha firmato l’ordinanza che consente, da venerdì, la riapertura delle toelettature nella Regione Emilia-Romagna, anche in zona rossa. Saranno obbligatori l'appuntamento, autocertificazione, l’utilizzo di modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti nei locali dell’attività e limitino all’essenziale i contatti. Si dovranno poi utilizzare i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale, garantendo sempre il distanziamento sociale. Ma le attività dei servizi di cura degli animali da compagnia (Codice Ateco 96.09.04) potranno ripartire.

Si legge nell'ordinanza firmata dal governatore: "Fino al termine della dichiarazione di stato di emergenza, quando la Regione Emilia-Romagna è classificata con ordinanza del Ministro della salute in Zona Rossa l’attività dei servizi di cura degli animali da compagnia (Codice Ateco 96.09.04) è consentita, previo appuntamento autodichiarazione da parte del proprietario, che l’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da Covid-19, esclusivamente con modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti presso i locali dell’esercizio e limitino all’essenziale i contatti tra gli addetti e i clienti, utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale e garantendo il distanziamento sociale".