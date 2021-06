Riccardo Muti e Dante Alighieri con spray e stencil: due opere di street art in centro

Due omaggi a due dei personaggi più celebri di Ravenna. Nei giorni scorsi nella città dei mosaici ha fatto capolino luvol - scritto rigorosamente con la minuscola, come lui è solito specificare - artista 30enne di Novara che crea opere d'arte meravigliose con stencil e spray, e ha lasciato il segno con due creazioni originali. La prima è uno splendido omaggio al maestro Riccardo Muti, ritratto mentre dirige l'orchestra sullo sportello di un contatore nei pressi della Ca' de Vèn in via Guido da Polenta.

Nel secondo caso, invece, luvol ha ritratto Dante Alighieri su una porta antica che ha poi posizionato di fronte alla tomba del Sommo Poeta, richiamando l'attenzione dei turisti che si sono fermati a fotografarla. La porta, poi rimossa, è comunque visibile al Magazzeno Art Gallery.