"Ho visto un cadavere in mare": ricerche in corso dopo l'allarme del diportista

Dopo l'uomo ritrovato morto nel canale in destra Reno a Casal Borsetti e quello scoperto sui frangiflutti del Molo Dalmazia a Marina di Ravenna, sono ancora in corso le ricerche di un eventuale ulteriore cadavere. A lanciare l'allarme è stato un diportista, che avrebbe avvistato qualcosa di simile a un corpo in avanzato stato di decomposizione al largo di Milano Marittima. Le ricerche della Guardia Costiera si sono intensificate martedì mattina, ma a mercoledì ancora non avevano dato riscontro.