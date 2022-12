Data in adozione appena nata, oggi cerca la sorella che non ha mai conosciuto: l'appello di Monia

Come regalo per questo Natale vorrebbe riuscire a ritrovare la sorella che non ha mai conosciuto. E' il desiderio di Monia Modica, nata a Palermo il 27 ottobre del 1980 da madre siciliana e padre ravennate. Monia oggi vive in provincia di Milano, non ha mai conosciuto i suoi genitori biologici ma non si è mai arresa a voler conoscere la sua sorellina.

"Mia madre biologica, Maria Giulia Musotto, è morta nel 1985 in ospedale a Ravenna; mio padre, Maurizio Fiorini, per quanto ne so potrebbe essere ancora vivo - spiega Monia - Sto cercando mia sorella, Federica Fiorini, nata a Ravenna il 13 dicembre del 1983 se non ricordo male. Io sono stata data subito in adozione e non ho mai conosciuto nessuno di loro, ho frequentato saltuariamente i miei nonni materni per qualche anno, andavo a trovarli la domenica con i miei genitori adottivi, fino a perdere del tutto i contatti dopo la sentenza definitiva dell'iter di adozione. Tramite mio padre adottivo, quando ero adolescente, ho trovato il certificato di nascita di mia sorella: è così che ho scoperto di avere una sorella".

Monia così ha deciso di mettersi sulle tracce della sorella biologica: "Per quanto ne so mia sorella è rimasta con la mia famiglia di origine. Purtroppo i miei genitori non sono stati in grado di fornirmi notizie esaustive sulla sua sorte, e io non ho mai insistito abbastanza per saperne di più. Fino al 1985 è sicuramente rimasta a Ravenna, perché vi sono documenti in possesso dei miei genitori adottivi che lo attestano. Mi farebbe molto piacere poter ritrovare mia sorella o, almeno, sapere che sorte ha avuto. Io, nel mio piccolo, sono stata fortunata e ho vissuto con una famiglia che mi ha amata e non mi ha mai fatto mancare nulla".