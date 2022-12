Deve scontare oltre 4 anni di carcere: rintracciato e arrestato al bar un 30enne

Un fine settimana di intenso lavoro per i Carabinieri della compagnia di Cervia - Milano Marittima che, durante i servizi svolti per il controllo del territorio, hanno arrestato un marocchino di 30 anni. Il fatto è avvenuto lunedì quando i militari della Stazione di Cervia hanno rintracciato, all’interno di un bar, il 30enne ricercato perché deve scontare una pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni personali. Nel corso dell'intervento, 6 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria e un giovane è stato segnalato alla Prefettura. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato portato nel carcre di Ravenna per scontare la pena residua.

Nel fine settimana, invece, due sono state le persone colte alla guida in stato di alterazione: un uomo di 40 anni è stata denunciato poiché, sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico 3 volte superiore a quello consentito. Un 60enne è stato invece deferito all’autorità giudiziaria perché oltre a circolare con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito è risultato positivo al test sull’uso di sostanze stupefacenti. Per tutti e due, oltre al deferimento in stato di libertà, è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo. Un giovane è stato inoltre segnalato alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale: il ragazzo era stato controllato dai carabinieri in zona movida sabato sera mentre fumava uno spinello.