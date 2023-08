Ricercato da 23 anni come terrorista in Turchia e arrestato nel Ravennate: rifugiato politico scarcerato

Era stato arrestato il 12 luglio in un hotel di Milano Marittima, dove si trovava in vacanza con la famiglia, poiché su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale con richiesta di estradizione da parte della Turchia. Ora però il 52enne Yildirim Kaya è stato scarcerato dalla Corte di appello di Bologna, con una misura cautelare di obbligo di dimora nel Comune di Rimini e con il divieto di uscire di casa di notte, in attesa di una decisione definitiva sulla procedura di estradizione.

Originario della Turchia e di etnia curda, Kaya, come riporta l'Ansa, era ricercato da 23 anni, per il reato di persuasione e istruzione di un membro di organizzazione terroristica a compiere un attentato dinamitardo, reato per cui in Turchia è previsto il carcere a vita. La Corte d'appello bolognese, però, in base alla documentazione fornita dalla difesa del 52enne, ritiene che Kaya abbia lo status di rifugiato politico fin dal 2001, poiché in caso di rimpatrio potrebbe essere vittima di persecuzioni politiche. La corte non esclude quindi che la procedura di estradizione nei confronti di Kaya potrebbe anche essere respinta.