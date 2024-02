Scrive un biglietto e si allontana da casa: proseguono le ricerche dei sommozzatori nel canale

Si è purtroppo conclusa in tragedia la ricerca dell'uomo disperso nel Canale Emiliano Romagnolo. Il cadavere dell'84enne è stato trovato nelle acque del canale nei pressi di via del Cippo. La vittima abitava nei pressi della zona dell'intervento, quella di via Brasini tra Rotta e Carpinello, al confine tra le province di Ravenna e Forlì. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Forlì con l'elicottero e i sommozzatori da Bologna.

A dare l'allarme alla Polizia di Stato di Forlì, presente sul posto, sarebbe stato un familiare dello scomparso che, non essendo riuscito a contattare telefonicamente l'uomo come al solito, si sarebbe recato nella casa dello stesso, dove avrebbe trovato il suo cellulare insieme a un biglietto che avrebbe destato la preoccupazione del familiare. I sommozzatori hanno operato per tutto il pomeriggio, scandagliando circa un chilometro del Canale con l'ausilio di una corda piombata, mentre sono state effettuate immersioni in corrispondenza dei ponti.

Notizia in aggiornamento