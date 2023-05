Contributi fino a 900 euro per chi ha dovuto evacuare a Cervia

La Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano dei Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche. Il piano, oltre ai primi interventi di somma urgenza, prevede i Contributi per l’Autonoma Sistemazione (CAS) dei nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni durante l’alluvione.

Chi ha diritto ai contributi

Hanno diritto ai contributi i nuclei familiari residenti al piano terra di un edificio, sgomberati dalle proprie abitazioni, che alla data degli eventi calamitosi risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente al piano terra dell’abitazione sgomberata con ordinanza sindacale e hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea presso amici o parenti o altro. Sono esclusi dal provvedimento coloro che hanno trovato sistemazione nelle strutture individuate dall’Amministrazione comunale e hanno soggiornato in tali strutture a spese dell’Amministrazione.

Come, dove ed entro quando fare la richiesta di contributo

Da mercoledì 31 maggio gli interessati possono presentare apposita domanda utilizzando il modulo qui allegato e pubblicato nel sito del Comune, nello spazio dedicato all’Emergenza alluvione, sezione Modulistica e contributi al link https://www.comunecervia.it/comune/alluvione-emilia-romagna/danni.html, entro e non oltre il 30 giugno 2023. La domanda di contributo può essere consegnata: a mano al Cervia Informa, viale Roma 33, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 con supporto alla compilazione; oppure spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. al Comune di Cervia, Ufficio Protocollo, piazza Garibaldi 1, 48015 Cervia (Ra). In quest’ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata

Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa, ad esempio presso amici o parenti. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell’ordinanza di evacuazione o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dall’Amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità, e, comunque, non oltre la scadenza dello stato di emergenza.

Importo del contributo

La quantificazione del contributo è riparametrata al periodo di effettiva sistemazione alternativa. Il contributo infatti è concesso nella misura di 400 euro mensili per il nucleo con un componente, 500 per il nucleo con due componenti, 700 per il nucleo con tre componenti, 800 per il nucleo con quattro componenti, 900 per i nuclei con cinque o più componenti. Il contributo è aumentato di 200 per ogni componente del nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi di età superiore a 65 anni; portatore di handicap; disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l’importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall’abitazione.

Per informazione e assistenza nella compilazione del modulo: Cervia Informa – viale Roma 33, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00, senza appuntamento.

Si precisa che questo contributo non riguarda il risarcimento dei danni subiti. L’Amministrazione comunale è infatti in attesa di indicazioni da parte della Regione per le modalità di richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa dell’alluvione da parte dei cittadini e delle imprese. Su questo tema, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

Si ricorda ai cittadini che è fondamentale: fotografare/rendicontare gli oggetti che sono da buttare; conservare accuratamente foto e video realizzati; se si riacquistano beni od oggetti persi durante l’alluvione o si procede alla riparazione dei danni, occorre utilizzare metodi di pagamento tracciabili; conservare le fatture e fotocopiare gli scontrini.