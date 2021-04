Ricominciano i casi di Covid nelle scuole: chiuse due sezioni in due istituti

Riaprono le scuole e ricominciano i casi di Covid tra gli alunni. Nel weekend è stata disposta la chiusura di alcune sezioni di diversi istituti scolastici. A Cotignola è stata chiusa la sezione 'bruchi' della scuola dell'infanzia 'Il Cantastorie', a seguito della comunicazione di un caso di positività da Coronavirus riscontrato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna. Chiusa anche la sezione 'girasoli' del nido comunale 'Il Cucciolo', sempre a seguito di un caso di Covid. In entrambi i casi sono già stati programmati per i prossimi giorni i tamponi per i bimbi e per il personale interessati. Per le altre sezioni è garantito il regolare funzionamento dei servizi.