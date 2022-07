Un riconoscimento per i turisti affezionati: premiati 7 'Amici di Cervia'

Cervia da un trentennio premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanze nelle nostre località da almeno 10 anni. La città premia questa costanza ricevendo gli ospiti in municipio e offrendo loro un attestato che li nomina “Amici di Cervia”. Mercoledì i premiati sono stati accolti dal vicesindaco Gabriele Armuzzi che ha consegnato loro la pergamena che li ufficializza Amici di Cervia, il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato, e una pubblicazione su Cervia. Ha allietato la cerimonia la musica degli allievi della scuola di Musica “Rossini”.

Quello di martedì è stato il secondo degli appuntamenti in calendario per la premiazione dei turisti più affezionati. Sono stati premiati ufficialmente 7 ospiti fissi della località che vengono a Cervia da oltre 10 anni. Alessandra Mariotti trascorre a Cervia le sue vacanze da 39 anni, Stefania Baraldi da 38 anni. Entrambe sono state segnalate da Hotel Mayflower/Majestic. Christian Becker, segnalato da Hotel Nettuno viene a Cervia da 25 anni. Vasile e Georghita Oprea sono fedeli alla città di Cervia da 20 anni. Sono stati segnalati da Hotel Ondina SAS. Edoardo Baraldi e Giacomo Baraldi trascorrono le loro vacanze a Cervia rispettivamente da 14 e 12 anni. Anche loro sono stati segnalati da Hotel Mayflower/Majestic.

Le premiazioni "Amico di Cervia" si svolgono il mercoledì mattina alle ore 10, in Municipio, nella Sala del Consiglio, nelle date: 22 giugno, 6 e 20 luglio, 3 e 24 agosto, 7 settembre. Albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti di campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari possono candidare a premio i turisti italiani e stranieri che da almeno 10 anni frequentano le località cervesi in maniera continuativa. Gli “Amici di Cervia” sono accolti in residenza municipale e ricevono la pergamena che ufficializza la loro nomina ad amici della città. La segnalazione completa di tutti i dati richiesti, va presentata utilizzando il modulo accessibile sul sito web del Comune di Cervia.