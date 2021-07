Riconoscono la bici rubata grazie ai social: giovane denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio nello scorso weekend, nella notte di domenica hanno denunciato all’autorità giudiziaria un ragazzo di vent’anni per ricettazione. Nello specifico i militari hanno proceduto a controllare, a Milano Marittima, il giovane mentre era alla guida di una bicicletta contromano. Insospettiti dall’atteggiamento, dal colore della bici e memori di aver notato, su alcuni canali social, un post pubblicato da una persona con una richiesta di aiuto per il furto della propria bici, i militari sono riusciti a risalire al proprietario, al quale verrà riconsegnata la bici.