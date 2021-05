Ricordati i tre Carabinieri che 23 anni fa morirono in uno scontro frontale

Giovedì alla parrocchia “San Severo Vescovo” di Savio di Ravenna è stata celebrata la santa messa, in occasione del 23esimo anniversario della tragica morte di tre giovani Carabinieri. Alla funzione erano presenti i familiari delle vittime, rappresentanti delle istituzioni civili e militari e una nutrita rappresentanza di colleghi in servizio e in congedo della compagnia carabinieri di Cervia - Milano Marittima. A seguire, passati per il luogo del tragico incidente, il corteo si è spostato al monumento dedicato all’Arma dei carabinieri inaugurato a ottobre 2015 a Savio di Cervia, dove è stata deposta una corona.

Era il 6 maggio 1998 quando l’auto di servizio dei tre militari, che stavano rientrando alla stazione di Savio dove erano effettivi, venne travolta sulla statale Adriatica da un veicolo proveniente dalla direzione opposta, scontrandosi frontalmente. A seguito dell’impatto i militari Stefano Piccioni, 22enne di Perugia, Eugenio Cinelli, 26enne di Roma, e Simone Pascucci, 27enne di Pesaro, morirono sul colpo.