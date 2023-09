Il ricordo di Ezio Brini, Simonini: "Salvò la Domus dei Tappeti di Pietra. Gli sia dedicato uno spazio pubblico"

A un paio di settimane dall’improvvisa scomparsa di Ezio Fedele Brini, l'editore ravennate Ivan Simonini chiede che gli venga intitolato uno spazio pubblico. L'editore sottolinea che, a oggi, "non è stato ancora messo a fuoco un aspetto fondamentale della sua personalità, quello che più e meglio rivela la qualità della tempra psicologica e morale: si comportava da sindaco anche come ingegnere, progettista e direttore dei lavori".

Simonini riporta alla memoria un fatto forse poco noto: "Il mondo oggi non potrebbe ammirare la Domus dei Tappeti di Pietra (definizione a suo tempo suggerita da Federico Zeri) se non ci fosse stato Ezio Fedele Brini, il quale, tra il 1993 e il 1994, nella sua veste di Direttore dei lavori di un cantiere in via D’Azeglio 47 a Ravenna per una serie di appartamenti con garage interrato - riferisce l'editore - non appena emersero tracce evidenti di reperti archeologici che si profilavano di particolare interesse, non si preoccupò di occultarle come in tanti avevano fatto in passato, ma si preoccupò di bloccare immediatamente i lavori. Non ebbe dubbi e incertezze e così salvò alla fruizione pubblica quei mosaici preziosissimi. Scelse la cultura sulla convenienza economica. Con un altro Direttore dei Lavori, quei mosaici meravigliosi avrebbero presumibilmente avuto un ben diverso destino".

"Ognuno capisce che ciò non gli fece guadagnare nuovi incarichi, gliene fece semmai perdere. Anche per questo c’è una dimensione “eroica” in quella sua decisione storica di cui non si vantò mai. Conosceva il proprio valore e sapeva che avrebbe comunque continuato a costruire: soprattutto ponti, strade sopraelevate, sottopassi ferroviari e cavalcaferrovie. Come fece in tutta Italia e all’estero - continua Simonini - Al termine degli scavi in via D’Azeglio, la Soprintendenza portò alla luce una mole impressionante di strutture lì depositate nel corso di un millennio dal IV secolo a.C. al VI secolo d.C".

Per questi motivi, Simonini si rivolge al presidente dell’Associazione Amici di RavennAntica, Carlo Pilotti, "affinchè la Fondazione RavennAntica concordi con il Comune di Ravenna l’intitolazione di uno spazio pubblico all’Ingegner Ezio Fedele Brini, possibilmente nella zona stessa di quei Tappeti di Pietra che lui salvò a Ravenna e al mondo dimostrando un senso dello Stato rarissimo tra i liberi professionisti e al contempo un amore puro e sincero per la cultura".