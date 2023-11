Il ricordo di Goffredo Zignani, vittima del nazismo: "Sacrificò la sua vita per il Paese"

Il 17 novembre si è celebrata ad Elbasan, in Albania, la ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della morte del tenente colonnello Goffredo Zignani, ucciso per mano nazista presso il Monastero di San Giovanni. A Zignani, decorato di Medaglia d’Oro al Valore Militare, originario di Castiglione di Ravenna, sono intitolate una via e la scuola media di Castiglione, oltre alla sezione ravennate dell’UNUCI.

La cerimonia, officiata dall'addetto militare della Ambasciata Italiana a Tirana, colonnello Agostino Piccirillo, si è svolta alla presenza di militari dei Carabinieri, della Finanza e delle Forze Armate albanesi. La famiglia Zignani era presente col figlio ottantatreenne della MOVM, Luciano Zignani, con i nipoti Goffredo Bruno, Riccardo e Stefania accompagnati dalle rispettive famiglie. A nome della famiglia Zignani ha svolto un breve intervento il maggiore dei nipoti, Goffredo Bruno Zignani, che la morte dei soldati italiani, come suo nonno, che hanno sacrificato la vita, per riscattare l'onore del proprio Paese, abbia consentito all'Italia di diventare uno Stato rispettato e apprezzato in tutto il mondo. Una cerimonia sobria e molto toccante e, soprattutto, un’importante eredità morale per i giovani, a partire dai pronipoti presenti nel luogo del martirio del bisnonno.

“È importante ricordare figure come quella del Tenente Colonello Zignani – ha dichiarato il Vice Sindaco Eugenio Fusignani – che col loro estremo sacrificio hanno contribuito a fortificare i sentimenti di unità del popolo italiano, riscattandolo dalla barbarie del regime. Per questo - ha concluso Fusignani- anche il cippo che ricorda il Tenente Colonnello Zignani, appartiene al novero dei luoghi che vanno ricordati come tappe dolorose del lungo percorso che portò alla liberazione, alla democrazia e alla Repubblica. Luoghi sacri alla memoria di ogni italiano e al cuore di ogni castiglionese.”