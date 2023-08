Interventi urgenti di ricostruzione, Figliuolo: "In tempi brevi inizieremo a erogare i fondi"

Si lavora per portare a termine gli interventi più urgenti, quelli necessari per mettere in sicurezza ambiente e cittadini dopo il disastro provocato dall'alluvione di maggio. La speranza è quella di vedere in tempi brevi l'arrivo delle risorse necessarie. Questi elementi sono emersi nel corso della riunione, svoltasi a Modena, che ha visto la partecipazione del commissario per la ricostruzione post-alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, e della vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo.

“Serve fare squadra di fronte alle emergenze. Qui c’è la volontà di farlo e la nomina a subcommissario di Bonaccini va in questa direzione - ha dichiarato Figliuolo -. Per quanto riguarda i tempi e le risorse, a parte le nuove emergenze come la grandine, partiamo da quanto accaduto nel mese di maggio, che deve trasformarsi in ricostruzione. Stiamo chiudendo l’elenco delle somme urgenze, ci sono circa 2.150 interventi: in tempi brevi inizieremo a erogare i fondi. Poi stiamo iniziando a valutare gli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio”.

“Con la struttura commissariale è in corso un lavoro proficuo - ha aggiunto Priolo -, ma serve snellire e dare risposte, per arrivare il 4 agosto al decreto ministeriale che dia copertura alle spese già sostenute dai Comuni. La ricostruzione richiede un pensiero nuovo, perché abbiamo visto fenomeni che non conoscevamo, per intensità e conseguenze”.