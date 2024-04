Ricostruzione post alluvione, a che punto siamo? Due assemblee pubbliche per discuterne

Lunedì 15 e 22 aprile sono in programma due assemblee pubbliche di aggiornamento sul tema del post alluvione, promosse dal Comune in collaborazione con i comitati alluvionati Ravenna.

La prima si svolgerà alle 20.30 nella sala parrocchiale di Filetto, in via Roncalceci 125. Interverranno: l’assessora alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, il sindaco Michele de Pascale, la direttrice generale e il presidente del Consorzio di bonifica della Romagna, Lucia Capodagli e Stefano Francia, e Marco Bacchini, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, responsabile dell’ufficio di Ravenna.

L’assemblea del 22 aprile si svolgerà invece, sempre alle 20.30, al Cinemacity. Ulteriori informazioni su chi interverrà saranno diffuse nei prossimi giorni.