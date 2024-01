Ricostruzione post alluvione, mappatura e progettazione dei lavori: ufficiale l'accordo con Sogesid

È stata ufficializzata la firma della convenzione fra la struttura del Commissario per la ricostruzione post alluvione del generale Francesco Paolo Figliuolo e la Sogesid, società pubblica incaricata per la gestione degli appalti per gli interventi per la ricostruzione. Si tratta, spiega il sindaco di Modigliana Jader Dardi, di "un accordo importante e atteso, attraverso il quale potranno avviarsi e concretizzarsi gli interventi che abbiamo indicato e per i quali è stato riconosciuto il finanziamento, per il Comune di Modigliana, di 108 milioni". La firma è arrivata all'indomani di un incontro in Comune alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di impresa, dei sindacati, del Consiglio Comunale, oltre che dei rappresentanti degli enti e delle imprese dei servizi a rete, per fare il punto sullo stato dei lavori e sulla situazione delle infrastrutture del territorio.

"Una occasione per precisare lo stato della acquisizione dei pareri, necessari a procedere con l'appalto per l'affidamento dei lavori di ricostruzione del ponte di Ca'Stronchino che sarà affidato alla Sogesit - spiega il primo cittadino -. Si attende l'acquisizione degli ultimi pareri per potere procedere con le procedure di bando, essendo già stato approvato il progetto esecutivo. Una priorità per il nostro territorio come più volte richiamato anche nel corso dell'incontro di giovedì pomeriggio. Priorità condivisa con l'intervento di ricostruzione del tratto stradale della Riva della Pappona, sul quale sono stati eseguiti i rilievi geologici e si sta predisponendo il progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori come hanno indicato nei loro interventi i rappresentanti della Provincia che hanno fatto il punto sugli interventi di ripristino sulla viabilità provinciale nel territorio di Modigliana".

Nel frattempo è stato avviato il cantiere sulla Provinciale 20 per rimuovere la frana nella zona del Campatello ed è in corso l'intervento di ripristino sulla Provinciale 21 del Trebbio. "Avviati anche una parte dei lavori affidati al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale a cui saranno affidati importanti interventi sulla rete fluviale degli affluenti e per il ripristino della viabilità consortile - rendiconta Dardi -. Definito anche un accordo con Hera per la posa della rete acquedottistica in accordo con gli interventi di ricostruzione della viabilità".

L'accordo

L’intesa tra Sogesid e la struttura commissariale punta a mettere a sistema il know how in materia di ripristino delle infrastrutture viarie e manutenzione di Sogesid, società di ingegneria “in house providing” del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione delle attività di ricostruzione sul territorio. In particolare, Sogesid supporterà la Struttura commissariale per l’intero ciclo di realizzazione degli interventi portando avanti funzioni di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori attraverso attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale. Sogesid si occuperà inoltre di disegnare un piano d’azione fissando le priorità d’intervento ed elaborando inizialmente il cronoprogramma, mettendo a disposizione un gruppo di lavoro dedicato, in modo da coordinare tutti i processi di attuazione e avanzamento degli interventi ed il rispetto delle tempistiche, operativo direttamente sul territorio.

"Fin dall’inizio, ho voluto e preteso che il mio lavoro e quello della Struttura commissariale fosse orientato ai principi della buona amministrazione, tra questi vi sono quelli di economicità, efficacia e rispetto della legalità - ha detto il generale Figliuolo -. Con questa convenzione, faremo sì che la mappatura e la progettazione dei lavori di messa in sicurezza del territorio avvengano nel modo più efficiente ed efficace possibile, in piena sintonia con le richieste che pervengono dal territorio. Gli interventi per circa 270 milioni di euro, di cui Sogesid si occuperà, dalla progettazione all’affidamento, fino all’esecuzione dei lavori, sono compresi nei fondi Pnrr, pari a 1,2 miliardi di euro, che recentemente il Governo ha messo a disposizione della Struttura commissariale. In tale ambito, Sogesid ottempererà a tutte le condizioni e formalismi previsti per la rendicontazione dei progetti Pnrr".

Il Commissario ha infine aggiunto: "Il processo di ritorno alla normalità per le famiglie e le imprese che, legittimamente, si aspettano dallo Stato risposte e azioni concrete, rappresenta per me un impegno prioritario e adesso è un impegno prioritario anche per Sogesid”. "In qualità di società in house dello Stato, Sogesid può garantire un supporto altamente qualificato e un’offerta tecnico-specialistica in grado di affrontare adeguatamente una sfida così importante per l’intero Paese come quella del ripristino della rete viaria nelle aree interessate dagli eventi alluvionali del 2023 - ha dichiarato Errico Stravato, amministratore delegato di Sogesid -. Intervenire a supporto della Struttura Commissariale rappresenta per noi una grande responsabilità a cui rispondiamo mettendo a disposizione le competenze dei nostri tecnici per lavorare insieme in una logica di rifunzionalizzazione del territorio".