Ricostruzione, professionisti del territorio a fianco delle amministrazioni della Bassa Romagna

Si è tenuto lunedì un incontro sul tema post emergenziale tra i rappresentanti dell’Unione e dei Comuni della Bassa Romagna e degli Ordini e collegi professionali della Provincia di Ravenna firmatari dell’accordo di collaborazione per il supporto alle attività urgenti conseguenti all’alluvione. Focus prioritario: lo stato dell’arte delle pratiche di rimborso al momento attive per i cittadini, ovvero i primi aiuti ai cittadini (PAC) che sono in corso di erogazione in queste settimane.

“I volontari degli Ordini e Collegi si sono attivati sin da subito in rinforzo ai nostri uffici per velocizzare la gestione delle prime pratiche di rimborso – ricordano la Presidente dell’Unione Eleonora Proni e la Sindaca referente Paola Pula – e si sono dimostrati una risorsa preziosa in un momento critico sia per il difficile contesto post emergenziale, sia per le incertezze procedurali in cui si sta operando”.

Panorama che risulta purtroppo ancora incerto per tutti coloro che hanno riportato danni che eccedono i primi 5mila euro di aiuti. Gli stessi ordini e collegi professionali hanno infatti sottoposto alla struttura commissariale una serie di richieste di chiarimento in merito alle perizie (per le quali in caso di danni superiori a 5mila euro è possibile anche richiedere un contributo aggiuntivo di 750euro), in modo da poter dare indicazioni precise e condivise ai rispettivi associati e ai cittadini che si rivolgono a loro.

Il confronto in questa fase si è reso inoltre necessario anche a seguito della riprogrammazione delle attività ordinarie, in parte sospese fino a fine agosto, che necessitano di riportare anche l’azione amministrativa a pieno regime al fine di parlare di reale ripartenza dopo la crisi.

“Ci troviamo in mezzo ad una forte dicotomia – concludono Proni e Pula – da un lato tutti i nostri uffici sono ancora fortemente impegnati nella gestione delle pratiche conseguenti all’emergenza, dall’altro come territorio abbiamo la necessità di tornare ad un regime ordinario per garantire a tutti, cittadini e imprese, una risposta rapida alle esigenze quotidiane. Ancora una volta la forza di un territorio che si sta rialzando si misura anche dalla solidità delle relazioni e delle collaborazioni tra i soggetti pubblici e privati che concorrono al raggiungimento degli stessi obiettivi.

Ringraziamo ancora i rappresentanti degli Ordini e dei collegi che hanno rinnovato la disponibilità ad accompagnare le amministrazioni nel lungo percorso di ricostruzione che stiamo affrontando, confermando la collaborazione ad aiutare i cittadini a districarsi tra burocrazia e aspetti tecnici, anche tramite incontri informativi dedicati”.