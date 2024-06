Avanza la ricostruzione delle strade distrutte dalle frane. De Pascale: "Non si è perso neanche un giorno di tempo"

Proseguono gli interventi in carico alla Provincia di Ravenna per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio devastato dall'alluvione dello scorso anno. In particolare, i lavori riguardano la 'rinascita' della rete stradale provinciale, per la quale sono stati predisposti 39 interventi per un costo complessivo di 30 milioni di euro. A fare il punto della situazione, questa mattina, sono stati il presidente della Provincia Michele De Pascale e il consigliere provinciale delegato per le strade e viabilità Nicola Pasi, alla presenza di sindaci e rappresentanti dei comuni di Faenza, Lugo e Bagnacavallo.

De Pascale ha messo subito in luce la portata di tali lavori che vedono "nella collina la situazione più complicata". Si lavora sulla base dell'ordinanza commissariale emessa il 31 ottobre 2023, che ha identificato le opere candidate dalla Provincia (tutte ritenute idonee). "Non si è perso neanche un giorno di tempo", rimarca il presidente della Provincia, sottolineando l'iter che prevede: l'affidamento della progettazione, l'esecuzione di indagini sui luoghi interessati, il completamento dei progetti, le gare appalto, l'individuazione delle ditte e l'inizio dei lavori. "Non sono opere già pagate", prosegue De Pascale che lancia una frecciatina al viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami "che dovrebbe sapere bene come si fanno delle opere pubbliche". Un nuovo attrito tra il presidente ravennate dell'Upi e il rappresentante del Governo dopo lo scontro sui rimborsi dei beni mobili. De Pascale ha messo in luce come, a fronte di un'autorizzazione giunta a fine ottobre, "va fatto un monumento ai tecnici" per aver permesso di uscire con le gare a luglio. E aggiunge: "Non ci sono ritardi rispetto al cronoprogramma definito lo scorso ottobre".

Il consigliere provinciale ed ex sindaco di Fusignano, Pasi evidenzia poi il "lavoro straordinario della squadra della Provincia" rispetto alla portata dei progetti da portare avanti che comprendono, fra le varie opere "le due strade di fondovalle (le sp 302 e 306, ndr) e le cinque intervallive" della collina. Pasi ha poi spiegato che mentre nei lavori di somma urgenza "si è lavorato a vista sul posto", per fermare le frane servono "indagini geologiche approfondite". Il tutto in un territorio dove fra po più di una settimana passerà il Tour De France.

"Per i nostri comuni questi investimenti sono vitali - ha detto il sindaco di Faenza e presidente dell'Unione della Romagna Faentina, Massimo Isola - Non si tratta solo di mettere delle pezze e rifare gli asfalti. Le nostre comunità aspettavano dei segnali che possono fare la differenza". Per Isola "il significato è quello di creare le condizioni perchè sulle colline si possa ancora fare impresa, perchè gli agricoltori possano rimanere lì a fare attività. Su quelle colline c'è l'80% degli agriturismi della zona". Non si tratta "solo di numeri e progetti", prosegue il presidente dell'Unione faentina, per il quale il piano strategico della struttura commissariale "avrà dei tempi che non sono compatibili con quelli della collina dell'Unione della Romagna Faentina. Con questi interventi sulla viabilità ricreiamo le condizioni affinché la nostra collina possa continuare a essere un luogo di sviluppo".

