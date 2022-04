Ricoverato in ospedale con la salmonellosi dopo aver mangiato l'uovo di cioccolato

Si è sentito male la scorsa settimana, dopo aver mangiato un ovetto di cioccolato di una nota marca, e quando forti crampi addominali, diarrea e febbre alta sono diventati insopportabili i genitori del 12enne sono corsi in ospedale a Ravenna dove la diagnosi dei medici è stata impietosa: salmonella. Anche la sorellina del piccolo, che aveva mangiato un ovetto della stessa confezione, ha accusato gli stessi sintomi ma in forma più lieve. Il fratello è stato costretto ad alcuni giorni di ricovero dove la terapia a base di antibiotici ha fatto il suo effetto e, nel frattempo, è scattato l'allarme coi carabinieri del Nas che hanno provveduto a sequestrare l'ultimo ovetto della confezione per sottoporlo ad analisi coi risultati attesi per la prossima settimana. Nel frattempo la famiglia ha presentato un esposto in Procura.