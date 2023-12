Riduzione del 30% sulle tariffe del canone patrimoniale unico anche per le edicole a Faenza

L’amministrazione comunale di Faenza ha approvato le tariffe per il Canone Patrimoniale Unico per il 2024, riguardante l’esposizione pubblicitaria, il canone sulle pubbliche affissioni, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone mercatale. Le agevolazioni sono sostanzialmente le stesse applicate nel 2023, una riduzione del 30% sulle tariffe.

A tale beneficio accedono i titolari di pubblici esercizi con occupazione temporanea del suolo pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione e per tutta la superficie occupata, i titolari di concessione di posteggio fisso nelle aree del mercato cittadino e, in aggiunta rispetto allo scorso anno, ai titolari di edicole per la vendita di quotidiani e periodici collocate su area pubblica.

La motivazione dietro a questa misura è la volontà di sostenere le imprese che assolvono funzioni imprescindibili per il territorio che però vivono ancora in uno di profonda crisi segnata prima dal lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, e successivamente dall’alluvione di maggio scorso.

Il comparto della vendita di giornali e riviste in particolare ha evidenziato una situazione critica, segnata dalla cessazione di alcune edicole faentine. La giunta manfreda ha pertanto deciso di inserire questa categoria commerciale tra quelle a cui spetta la riduzione del canone del 30% per tutto il 2024, nella certezza che possa avere una ricaduta positiva a beneficio dell’intero tessuto socioeconomico faentino.