Rifacimento di Piazza XIII giugno a Lugo: il Comune stanzia risorse aggiuntive

Il Consiglio Comunale di Lugo ha votato ieri all’unanimità una variazione di bilancio corposa che contiene al suo interno importanti risorse per il rifacimento di piazza XIII Giugno. Negli ultimi mesi è emersa, anche attraverso le video ispezioni, la necessità del rifacimento dei sottoservizi, in particolare le fogne e gli allacci insistenti sulla piazza. Questo aspetto, unito all’aumento dei costi delle materie prime e della bonifica del suolo, ha portato a circa 1.400.000 euro il valore complessivo dell'intervento. Per questo la variazione di bilancio che il Consiglio Comunale ha approvato contiene tra le sue voci 687.500 euro per la piazza che si aggiungono ai 712.500 euro già previsti.

Il progetto è quindi molto più complesso e ragionevolmente i lavori potranno essere avviati a inizio 2024 per evitare che il cantiere crei problemi nel periodo natalizio. In questo momento il progettista incaricato dal Comune sta lavorando alla redazione finale del documento per portarlo alla fase esecutiva che, una volta approvata in Giunta, precede la gara e l'avvio dei lavori. Il rifacimento della piazza al quale si sta lavorando prevede anche caratteristiche che non potevano essere contemplate quando venne realizzata come le colonnine di ricarica elettrica e una sistemazione diversa del verde.

“Emerge ancora una volta la volontà di questa Amministrazione di risolvere una vicenda complessa che ha causato notevoli difficoltà a chi in quel complesso ha un’attività e alla cittadinanza – spiega il sindaco Davide Ranalli che ha la delega al Bilancio-. Intendiamo incontrare tutti, dalla Consulta alle associazioni di categoria fino ai commercianti della zona per presentare il progetto che riteniamo all'altezza della situazione e di un'attesa sicuramente lunga. Stiamo arrivando all’ultimo miglio che ci consentirà di avviare i lavori per poter restituire una piazza finalmente degna di questo nome. Penso che l’unanimità del Consiglio Comunale alla variazione di bilancio che contiene anche queste importanti risorse, sia un segnale importante pur nella diversità di vedute sulla storia di piazza XIII Giugno”.

Piazza XIII giugno è oggetto da anni di una controversia giudiziaria dopo che il Comune nel 2017 ha promosso un’azione di fronte al Tar dell’Emilia-Romagna contro Foro Boario srl (azienda che ha realizzato i lavori in virtù di una convenzione stipulata con il Comune) per chiedere il pagamento della fideiussione. La vicenda è ancora in corso ma, a seguito di una precisa volontà dell'Amministrazione di poter realizzare i lavori nonostante la causa sia in corso, il Comune ha avviato il progetto di rifacimento.