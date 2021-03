Rifiutano di indossare la mascherina e farsi identificare, denunciati dalla Municipale

Gli agenti della polizia locale dell'Unione, a Faenza, hanno sorpreso in due distinti episodi altrettante persone che non indossavano la mascherina prevista dalle norme anti-covid al rifiuto di utilizzare il dispositivo di protezione si è aggiunto anche quello di fornire i documenti. Il primo caso è avvenuto all'interno del parco Mita dove un marocchino è stato fermato dal personale della Municipale e invitato a mettere la mascherina. Quando il nordafricano si è rifiutato gli sono stati chiesti i documenti ma, anche in questo caso, la risposta è stata negativa. Si è così reso necessario chiedere l'intervento degli agenti del Commissariato che hanno portato l'interessato negli uffici di polizia per essere identificato. Storia analoga è accaduta in corso Garibaldi dove, questa volta, a opporre resistenza è stato un senegalese. In questo caso è stato necessario l'intervento dei carabinieri per identificare lo straniero in caserma. Al termine delle verifiche i due, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per il rifiuto di fornire le proprie generalità e sanzionati con 400 euro a testa