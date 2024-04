Rifiuti abbandonati fuori controllo in Darsena: "Servono controlli e fototrappole"

Dal 21 novembre 2022 è stato introdotto nel Quartiere Darsena il nuovo sistema di raccolta porta a porta. La raccolta del tipo porta a porta “misto” ha interessato 20mila utenze (18mila famiglie e 2000 attività commerciali) e ha previsto la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico e la raccolta stradale per tutti gli altri rifiuti (plastica e lattine, vetro, carta e cartone, sfalci e ramaglie).

Nonostante questo, il gruppo 'Cambiamo il comune' denuncia una pesante situazione di abbandono di rifiuti: "Oggi, dopo oltre un anno e mezzo, la situazione delle isole ecologiche nel quartiere Darsena è critica per il continuo abbandono di rifiuti al di fuori dei cassonetti come mobili, elettrodomestici e sacchi di rifiuti indifferenziati. Si richiede un maggiore impegno del gestore rifiuti Hera e del Comune di Ravenna per contenere e gestire il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e della pulizia ed igiene nelle isole ecologiche del quartiere Darsena".

"La nostra proposta, fatta in consiglio territoriale Darsena - spiegano i consiglieri territoriali -, è quella di sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento dei rifiuti apponendo sui cassonetti gli avvisi adesivi per ritiro ingombranti al proprio domicilio riportante il telefono numero verde del gestore rifiuti, in diverse lingue; dotare i cassonetti stradali di adesivi riportanti il divieto di lasciare a terra i rifiuti e che l’abbandono di rifiuti è illegale; installare delle telecamere di controllo (fototrappole) per ridurre gli abbandoni di rifiuti a fianco dei cassonetti; eseguire le pulizie puntuali delle aree circostanti le isole ecologiche, rimuovendo i rifiuti abbandonati a fianco dei cassonetti; eseguire il controllo e il trattamento dei focolai di ratti".