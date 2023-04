Rifiuti abbandonati nei lidi nord, il comitato: "Mancano controlli e pulizia delle strade"

Gesti incivili, ma anche mancanza di servizi: questo è quanto denuncia Massimo Fico, presidente del Comitato cittadino dei lidi nord di Ravenna. "A poche ore dalla Pasqua e con l'imminente apertura di molte attività turistiche ci troviamo anche questo anno a ricevere fotografie e segnalazioni di abbandoni di rifiuti di ogni genere e di mancanza cronica e colpevole del servizio di pulizia delle strade da parte di Hera e relative società incaricate di tali lavori - afferma il presidente - Le zone di abbandono di tali rifiuti sono sempre le stesse, già più volte da noi segnalate e conosciute a tutte le autorità cittadine e di vigilanza".

"Non comprendiamo e non giustifichiamo questi deplorevoli comportamenti di persone così incivili da abbandonare rifiuti di ogni tipo in zone di pregio come la Pialassa Baiona o in bella vista nel parcheggio che porta al Capanno Garibaldi o non da meno all'interno delle località dei lidi nord ravennati - prosegue Fico - Da non trascurare però che da quando è stato avviato il servizio di raccolta differenziata tali azioni deplorevoli sono fortemente aumentate, anche a fronte di una forte e incomprensibile riduzione dei cassonetti per la raccolta di carta, plastica, vetro ma soprattutto per la raccolta di sfalci e ramaglie che in molte strade non sono neppure presenti. Questo spesso comporta, anche se non giustifica, l'abbandono lungo le strade e i marciapiedi di ogni rifiuto e ancora di più di rami e fogliame".

"Ma non possiamo non rimarcare - prosegue il presidente del Comitato - che il servizio di pulizia delle strade è colpevolmente assente e non rispetta le scadenze temporali previste neppure quando vi sono segnalazioni e richieste urgenti di intervento. Ed è giunto il momento che qualcuno della nostra amministrazione comunale inizi ad effettuare i controlli ed elevare le sanzioni in caso di inadempimenti da parte delle società appaltatrici. I cittadini e le imprese pagano lautamente i servizi della super-miliardaria Hera e pretendono che il servizio sia svolto regolarmente e perfettamente. Questo permetterà di vivere più serenamente in un ambiente pulito e accogliente per cittadini e turisti e magari evitare che qualcuno sporga qualche denuncia per inadempienza contrattuale".