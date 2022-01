Rifiuti, arrivano i kit per il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta

Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti a Conselice e Cotignola. Partirà da lunedì 17 gennaio la consegna dei kit per il nuovo servizio di raccolta rifiuti per i cittadini delle zone residenziali: in totale saranno coinvolte circa 5.200 utenze fra domestiche e non domestiche, attualmente servite dalla raccolta stradale, per le quali il 28 Febbraio 2022 partirà il nuovo servizio di raccolta porta a porta misto, che riguarderà organico e indifferenziato, mentre per gli altri tipi di rifiuti la raccolta rimane stradale.

Come avviene la consegna dei kit a domicilio

La consegna dei kit per il porta a porta viene effettuata dal personale incaricato da Hera, identificabile da apposito tesserino di riconoscimento. Il kit, che andrà conservato fino all’avvio dei servizi, è composto dal calendario (che riporta le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio) e dai contenitori per l’organico e l’indifferenziato, che hanno dimensioni standard per tutta la Provincia di Ravenna, mentre alle attività saranno consegnati i contenitori definiti in base alla tipologia di utenza e alle verifiche effettuate.

Gli operatori saranno dotati di un tesserino nominativo e non chiederanno mai né di entrare in casa né denaro. Per essere certi che si tratti di un incaricato Hera è possibile chiamare il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

I cittadini titolari del contratto Tari, non reperibili presso il domicilio troveranno in buchetta un coupon che contiene la stessa delega allegata alla lettera con la quale l’intestatario Tari o suo delegato dovrà ritirare il kit di raccolta in Stazione Ecologica.

Obiettivi del nuovo sistema di raccolta

L’obiettivo della riorganizzazione è aumentare la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: l’obiettivo da raggiungere è il 79%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti. Attualmente, la percentuale di raccolta differenziata a Conselice è del 66%, a Cotignola è del 61%.

Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge, ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, se effettuati da tutti i cittadini, contribuiscono notevolmente alla qualità della vita delle nostre città, alla tutela della bellezza delle nostre campagne e alla valorizzazione del nostro territorio.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero del Servizio Clienti Hera 800.999.500 (numero verde gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito di Hera e l’app Il Rifiutologo.