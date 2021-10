Rifiuti, cambia il calendario della raccolta differenziata porta a porta

Inizia da lunedì 11 ottobre il nuovo calendario di raccolta differenziata per quasi 2.500 utenze delle zone del Comune di Riolo Terme già servite dalla raccolta domiciliare. Da settembre gli incaricati di Hera hanno consegnato casa per casa i nuovi contenitori blu per la raccolta della carta e il nuovo calendario del porta a porta, in cui sono precisate le novità sulle frequenze e le giornate di raccolta.

Rispetto al calendario attuale, da lunedì nelle zone servite dal porta a porta la raccolta della carta sarà effettuata il martedì (anziché il sabato) con i bidoncini consegnati alle famiglie e la frequenza passerà a una volta ogni 2 settimane, mentre per le attività la raccolta resta settimanale.

Nelle zone servite dal porta a porta integrale cambia il giorno di raccolta del vetro, che passerà da martedì a sabato, mentre la frequenza rimarrà inalterata (una volta ogni 2 settimane); inoltre aumenterà la frequenza della raccolta della plastica, che diventerà settimanale, mantenendo la giornata del mercoledì.

Per i cittadini non residenti, proprietari di seconde case, che alla fine della vacanza o del week end non possono esporre in strada i loro rifiuti per il passaggio della raccolta porta a porta avranno la possibilità di utilizzare, senza vincoli di orario e giornata, i cassonetti Smarty, i contenitori intelligenti apribili con la carta smeraldo posizionati in via Ripa accanto alla stazione ecologica.

I cassonetti Smarty nel forese

Nella zona del forese, in cui il servizio resta stradale, è in corso la sostituzione dei cassonetti per la raccolta dell’indifferenziato con cassonetti Smarty, inizialmente ad apertura libera ma in futuro utilizzabili solo con la carta smeraldo, già consegnata a casa insieme ai bidoncini e ai sacchetti per la raccolta dell’organico.

Cosa fare in caso di mancato ritiro delle attrezzature

I cittadini non reperibili, e che non sono riusciti a ritirare i kit ai 2 infopoint in data 2 e 9 ottobre, possono ritirare direttamente il materiale alla stazione ecologica di Riolo Terme (come da avviso ricevuto in buchetta) in via Ripa, aperta da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12 e dalle 14.00 alle 17.00, sabato dalle 9.00 alle 18.00 e domenica dalle 9:30 alle 12:30. Le attrezzature saranno consegnate all’intestatario della bolletta Tari o, in sua assenza, a una persona diversa solo se dotata di delega: la delega è allegata alla lettera ricevuta a casa, oppure scaricabile dal sito di Hera.