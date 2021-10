Rifiuti, parte il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta

Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti in tutto il territorio della Bassa Romagna. Parte il 29 ottobre la consegna delle lettere sulla partenza del nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta, che coinvolgerà circa 30.200 utenze fra domestiche e non domestiche. Nello specifico, il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti partirà in 3 date diverse: per Bagnara di Romagna, Lugo e Sant’Agata sul Santerno il 31 gennaio 2022, per Alfonsine, Bagnacavallo e Fusignano il 14 febbraio 2022, mentre per Conselice, Cotignola e Massa Lombarda il 28 febbraio 2022.

Il sistema di raccolta domiciliare misto

Nella zona residenziale dei 9 Comuni della Bassa Romagna la raccolta stradale dei rifiuti urbani per le utenze domestiche sarà trasformata in porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti con la raccolta di tutti gli altri rifiuti di tipo stradale. Con una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

Il nuovo servizio, che partirà a inizio anno 2022 con date di partenza diverse in base al Comune di riferimento, coinvolgerà circa 30.200 utenze fra domestiche e non domestiche, alle quali da fine novembre il personale incaricato da Hera consegnerà il materiale (composto da contenitori e calendario) per l’avvio del porta a porta. Per la consegna casa per casa delle attrezzature, gli operatori incaricati da Hera saranno dotati di un tesserino nominativo e non chiederanno mai né di entrare in casa né denaro. Al termine della distribuzione, alle utenze non presenti verrà lasciato un avviso con tutte le indicazioni per ritirare direttamente il kit.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero del servizio clienti dedicato 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).