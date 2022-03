Rifiuti, parte il nuovo sistema di raccolta porta a porta: coinvolte circa 15mila famiglie

Inizia dal 14 marzo la distribuzione casa per casa dei kit per il porta a porta, che partirà il 18 aprile 2022 nelle aree di Cervia, Malva, Pinarella, Tagliata e zona Terme non ancora raggiunte dal nuovo sistema di raccolta. Le utenze coinvolte sono circa 16.650 fra domestiche (circa 15.000) e non domestiche (1650) per le quali la raccolta stradale sarà trasformata in porta a porta integrale o misto, a seconda della zona interessata.

Il porta a porta integrale, che riguarda tutti i tipi di rifiuti (indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro) sarà attivato nella zona litorale, nell’area artigianale e in parte della Malva Nord, mentre il sistema misto (che prevede la raccolta domiciliare in giorni e orari prestabiliti di indifferenziato e organico e la raccolta stradale di carta/cartone, plastica, vetro e sfalci/verde) interesserà le zone residenziali di Cervia, Pinarella, Tagliata, Terme e la parte della Malva non ad integrale; anche il centro di Cervia sarà servito dal sistema misto, con in più la raccolta domiciliare del cartone solo per le attività. Con una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

La consegna a domicilio dei kit per il porta a porta

Da mercoledì personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di riconoscimento), inizierà a consegnare alle singole famiglie il kit standard per la raccolta differenziata, composto dal calendario, che riporta le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio, e dai contenitori da esporre per la raccolta, il cui numero e grandezza sono già calcolati in base ai componenti del nucleo familiare, dichiarati all'interno del contratto TARI: solo i titolari di quest’ultimo potranno ritirarlo o le persone delegate grazie al modulo allegato alla lettera inviata a tutte le utenze coinvolte o scaricabile dal sito del Gruppo Hera, nella sezione “Ambiente” indicando il Comune di residenza.

Per la consegna casa per casa gli operatori Hera saranno dotati di un tesserino nominativo e non chiederanno mai né di entrare in casa né denaro. Per essere certi che si tratti di un incaricato Hera è possibile chiamare il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

I punti di ritiro dei kit

I Kit potranno sempre essere ritirati anche successivamente presso gli Info point appositamente allestiti da Hera tutti i sabati di aprile, maggio, giugno e luglio presso: la Torre di San Michele a fianco del Magazzino del Sale, in Piazza Andrea Costa a Cervia dalle 9:30 alle 12:30 o presso il Centro Commerciale Pinarella in Piazza della Repubblica dalle 14:30 alle 17:30.

In alternativa, si possono ritirare presso le stazioni ecologiche di Cervia e Pisignano: la dotazione dei contenitori per il porta a porta è indispensabile per poter usufruire del servizio di raccolta. Alle attività saranno consegnati i contenitori definiti in base al tipo di utenza e alle verifiche effettuate.

Per informazioni: l’ultimo incontro online e in presenza

Per informare sulla nuova organizzazione del servizio di raccolta rifiuti, cittadini e attività possono partecipare all’incontro online di lunedì 14 marzo dalle 18:30 alle 20:00, collegandosi da computer o cellulare. Le informazioni per accedere ai meeting sono consultabili alla pagina www.gruppohera.it/direttacervia.

Per i residenti della zona Terme è possibile partecipare all’ultimo incontro in presenza (inizio ore 20.30), organizzato per il 17 marzo presso la Sala Comunale XXV Aprile in piazza XXV Aprile (40 posti). L’accesso all’incontro sarà vincolato alle misure di prevenzione Covid: certificazione Covid-19 (Green pass rafforzato), distanziamento sociale, posti disponibili e dispositivi di protezione individuale (mascherina Ffp2).

Un nuovo sistema per una migliore raccolta differenziata

Questo sistema intende migliorare il decoro cittadino, la quantità/qualità della raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini. L’obiettivo è quello di recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, che restano risorse preziose per l’ambiente: attualmente nel territorio comunale di Cervia la percentuale di raccolta differenziata è intorno al 57%, con un balzo di 5 punti dall’anno precedente ottenuto grazie all’impegno prezioso di cittadini, turisti e attività in seguito ai progetti realizzati nel 2020 e 2021, ma l’obiettivo da raggiungere è almeno il 70%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti.

Buone regole per differenziare i rifiuti

Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge, ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, se effettuati da tutti i cittadini, contribuiscono notevolmente alla qualità della vita delle nostre città e alla valorizzazione del nostro territorio.

E’ importante ricordare che nel contenitore dei rifiuti indifferenziati va conferito solo ciò che rimane, dopo aver separato bene tutti i rifiuti differenziabili. Inoltre, gli addetti alla raccolta dell’indifferenziato svuoteranno solamente il contenitore consegnato. Uno o più sacchi depositati in strada, sui quali gli operatori apporranno un adesivo risalente all’infrazione, non saranno prelevati e verranno considerati a tutti gli effetti scarichi abusivi, come da Regolamento Comunale.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (attività), numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, o scrivere alla mail dedicata differenziatacervia2021@gruppohera.it; agli stessi canali di contatto e alla stazione ecologica è possibile richiedere contenitori dedicati, ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per esigenze particolari certificate. Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito di Hera dove, selezionando il Comune di Cervia, è possibile visualizzare e scaricare lettera, planimetria di dettaglio, calendari, FAQ (risposte alle domande più comuni) e l’app di Hera Il Rifiutologo.