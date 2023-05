Rifiuti, il sindaco di Lugo: "Mettere in strada solo ciò che è stato danneggiato dall’alluvione"

"Per lavorare presto e bene sulla questione dei rifiuti serve la collaborazione di tutti". Così in un post su Facebook il sindaco di Lugo Davide Ranalli, spiegando che in questi giorni Hera sta operando in coordinamento con il Comune e con l’ausilio della Protezione Civile del Trentino che è presente sul territorio. "Nei giorni scorsi abbiamo avuto anche l’aiuto importante di Dolomiti Ambiente, la società trentina che si occupa dei servizi d’igiene ambientale e raccolta dei rifiuti".

"Abbiamo però constatato che spesso, dove i mezzi sono passati, sono stati accatastati nuovi rifiuti mentre è fondamentale mettere sulla strada solo ciò che è stato danneggiato e reso inservibile dall’alluvione - prosegue il sindaco - Sono stato personalmente nei quartieri a parlare con i cittadini e ho visto la situazione e la necessità di liberarsi di ciò che è stato alluvionato. Per questo è importante collaborare per arrivare il prima possibile al risultato di avere una città agibile per tutti noi".

Allo stesso tempo, passati i primissimi giorni del post emergenza, Hera posizionerà cartelli di divieto di sosta sulle strade dove passano i mezzi per fare in modo che alcune auto parcheggiate non siano di intralcio a questo lavoro veramente immane.

Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo nella zona di piazzale Carducci dove è intervenuta la Polizia Locale per avvisare e dove l’area in cui si intende operare nel pomeriggio è stata transennata - conclude Ranalli - Stiamo stoccando temporaneamente i rifiuti in due grandi aree, via Montanari e via Quarantola, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco del Trentino per la prevenzione di qualsiasi problematica dovuta all’accatastamento del materiale. È a disposizione anche una terza area, a Barbiano".