Rifiuti, un nuovo appuntamento per conoscere le modifiche al sistema di raccolta differenziata

Giovedì è in programma un nuovo incontro promosso da Hera in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo per presentare le modifiche al sistema di raccolta di rifiuti. L’assemblea si terrà alle 20.30 presso la Ca’ di pré di Villa Prati e sarà dedicata ai residenti nella frazione. La Ca’ di pré è in via Sinistra Canale Inferiore 103; per l’ingresso è necessario il Green pass.

Accanto alle assemblee, per presentare le novità Hera ha inviato a tutte le utenze interessate una lettera informativa ed è in consegna il kit necessario per effettuare correttamente la differenziata, composto da contenitori e calendario. Il nuovo sistema prevede che dal 14 febbraio la raccolta stradale dei rifiuti urbani per le utenze domestiche sia trasformata in porta a porta “misto”, con la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti, mentre per le utenze non domestiche la raccolta porta a porta sarà di tipo integrale, ovvero di tutti i tipi di materiali: organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato. Ci sarà poi un’ulteriore novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero del servizio clienti dedicato di Hera 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), oppure scrivere alla mail dedicata differenziatabagnacavallo2021@gruppohera.it. Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito di Hera e l’app Il Rifiutologo.