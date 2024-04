Riflessioni sulla Costituzione e sulla Pace: un grande appuntamento con le scuole a Lugo

Grande Festa per la Costituzione e la Pace che Anpi di Lugo organizza il 13 aprile con la partecipazione di 15 classi tra quinte di scuola primaria e terze di scuola secondaria di primo grado. L'evento si terrà nel Pavaglione di Lugo e inizierà alle 9 quando più di trecento studenti affolleranno piazza Mazzini con striscioni e disegni a tema e canteranno e leggeranno riflessioni sulla Costituzione e sulla pace.

Per concludere la mattinata gli studenti daranno vita lungo tutto il loggiato del Pavaglione a un passa mano di pietre colorate, di una copia della Costituzione e di bandiere della Pace. Nell'ambito del progetto "Mappa della Memoria" finanziato dal bando regionale sulla Memoria del '900 e in collaborazione con la cooperativa Alveo di Bologna, Anpi ha promosso la stampa di cartine tascabili che riportano percorsi pedonali e ciclabili che si snodano sul territorio di Lugo e raggiungono i Cippi dedicati ai martiri della Resistenza. Le cartine verranno distribuite agli studenti, agli insegnanti e alla cittadinanza in occasione della Festa per la Costituzione e la Pace e saranno inoltre disponibili presso l'ufficio ComUnico del Comune di Lugo.