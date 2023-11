Avanza il cantiere del rigassificatore, in azione entro inizio 2025. "Vinciamo la sfida della transizione energetica"

Il rigassificatore di Ravenna entrerà in funzione, se tutto andrà come previsto, nel primo trimestre del 2025. A fare il punto sull'avanzamento dei lavori del cantiere, oggi in Municipio, sono stati i vertici di Snam, durante la firma dell'elenco di compensazioni e mitigazioni che verranno realizzate relativamente al rigassificatore che sarà posizionato al largo di Punta Marina, a 8,5 chilometri dalla costa. Un progetto che prevede un investimento di un miliardo di euro.

Il cronoprogramma dei lavori

Il cantiere è partito a giugno 2023 e ad oggi, spiega il responsabile operations di Snam Massimo Derchi, l'avanzamento dei lavori sul metanodotto a terra è del 25%, mentre sulla parte offshore si è ancora al 7%. Le attività marine inizieranno ad aprile 2024 con l'installazione delle nuove parti della piattaforma di ormeggi, a luglio avverrà la posa della condotta sottomarina e tutto si completerà a dicembre con l'arrivo della nave, che sarà ormeggiata dando poi inizio alle attività di rigassificazione. Attualmente la nave rigassificatrice, la BW Singapore, si trova in Egitto, da dove entro fine novembre partirà verso Dubai, dove verrà adattata per poi iniziare il suo percorso verso Ravenna nell'autunno prossimo.

La piattaforma di ormeggio saraà collegata mediante il tratto a terra con una condotta sottomarina lunga circa 8,5 chilometri. La condotta attraverserà la linea di costa mediante un microtunnel lungo circa 1,3 chilometri. "A terra non si vedrà nulla neanche durante i lavori - assicura Derchi - Si eviterà ogni interferenza con la spiaggia. La nave, invece, sarà schermata con una barriera dal moto ondoso. Il gas uscirà a una pressione di 100 bar dalla nave, arriverà al punto di entrata con una pressione ridotta a 25 bar e poi, attraverso una condotta di 32 chilometri che circonderà la città, arriverà al nodo di Ravenna".

Perché un rigassificatore a Ravenna

Perché proprio Ravenna per la collocazione del rigassificatore? A spiegarlo è Stefano Vernier, amministratore delegato di Snam: "Dall'inizio del conflitto Russia-Ucraina abbiamo avuto un calo di 28 miliardi di metri cubi di gas proveniente da quelle zone (il nuovo conflitto di Israele, invece, non ha avuto impatti diretti sulla sicurezza energetica dell'Italia). Abbiamo quindi scelto di aumentare la capacità di importazione di gas liquefatto (il gnl, ndr), gas che può arrivare anche da oltreoceano - sta arrivando anche dagli Stati Uniti - che consente una flessibilità e una diversificazione delle fonti e riduce i rischi. Insieme Ravenna e Piombino, dove è stato installato l'altro rigassificatore, conteranno 10 miliardi di metri cubi di gnl: l'Italia arriverà così ad avere 28 miliardi di metri cubi di gnl importabile. Arriveremo ad avere tra il 35 e il 40% dei nostri consumi derivanti dal gnl".

Il rigassificatore, assicura Vernier, servirà anche nel lungo periodo, "perché se è vero che i consumi nei prossimi anni andranno a scendere, è altrettanto vero che non si azzereranno. E poi, quando non dovesse più servirci, porteremo la rigassificatrice da un'altra parte nel mondo". Anche perché, sottolinea l'ad di Snam, "in tema di transizione energetica, con l'obiettivo dell'Italia di arrivare a 'carbon zero' entro il 2050, disporremo di una piattaforma che ci porrà in una condizione privilegiata".

Saranno oltre 100 i fornitori del territorio ravennate coinvolti, oltre al consorzio Rosetti Marino, Saipem e Micoperi, e sono stati assegnati contratti a imprese del territorio del Ravennate per oltre 300 milioni di euro. Attualmente al progetto stanno lavorando 850 persone, ma diventeranno 1200 al picco di attività. Ancora difficile, invece, prevedere quante persone saranno impiegate a regime (almeno 60 solo a bordo della rigassificatrice).

Il sindaco: "Ravenna può vincere la sfida della transizione energetica"

"Oggi sottoscriviamo con Snam la convenzione che regola compensazioni e mitigazioni che abbiamo condiviso - spiega il sindaco Michele de Pascale - Il progetto sta avendo un'importante ricaduta sul territorio. La scelta di Ravenna era scontata: nel nostro territorio ci sono competenze, capacità e cultura dell'industria offshore. Nel momento peggiore della crisi energetica avevamo proposto i "4 sì": di questi 4 ce ne sono almeno 2 che sono molto collegati alle progettualità di Snam, poi c'è il parco eolico offshore che comunque è legato, perché Snam sta lavorando sui gas innovativi. L'insieme di queste azioni consolida Ravenna come punto di riferimento europeo sui temi della transizione energetica. Possiamo dimostrare che si può vincere la sfida della transizione energetica garantendo la riduzione drastica delle immissioni, con la sicurezza di approvvigionamenti e forniture competitive, senza sacrificare nulla come qualcuno vuole raccontarci. È un obiettivo ambizioso, ma Ravenna vuole dimostrare che si può vincere questa sfida".