Rigassificatore, 20 milioni in opere di compensazione. Il ministro: "Sconti in bolletta? Mai presi in considerazione"

Un'opera colossale e strategica per il Paese, che garantirà una maggior stabilità nella fornitura energetica d'Italia, che sarà realizzata attraverso un investimento di circa un miliardo. Il rigassificatore è il grande protagonista della giornata di venerdì, con la visita del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, agli impianti a terra e offshore di Ravenna. Una giornata in cui si è parlato dei numeri "ciclopici" di questa infrastruttura e dei tempi per la sua messa in opera, ma anche dei costi e delle compensazioni previste per la sua realizzazione.

"Un'opera strategica"

"Oggi il gas naturale liquido copre un quarto degli approvvigionamenti nazionali", ricorda l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, facendo il punto sui tempi per il completamento del cantiere e la messa in opera del rigassificatore di Ravenna. "Un piano che stiamo rispettando perfettamente e che ci porterà ad avere la piena operatività di questa unità rigassificatrice, che ci consentirà di raggiungere il 45% della domanda italiana di gas", prosegue Venier. "Il calendario lo stiamo rispettando. I lavori stanno procedendo molto bene e nei prossimi 3 mesi vedremo un'intensificazione dei lavori in mare".

Per il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, si tratta di "un cantiere strategico per il Paese, su cui c'è stato un impegno molto forte da parte di tutte le istituzioni territoriali, a cominciare dall'ormai ex presidente della Regione Bonaccini, che ha presentato le dimissioni pochi minuti fa", precisa De Pascale, ormai candidato ufficiale del centrosinistra per la Regione. Il sindaco si rivolge poi al ministro: "Una progettualità su cui non pensavamo di essere coinvolti", ma su cui è poi subentrata "una scelta geopolitica del Paese". De Pascale entra poi nel merito di un altro importante progetto, quello del parco eolico offshore "Agnes" in fase di approvazione: "Pochi giorni fa è stato approvato dalla commisssione Via". In ottica ampia di un grande hub energetico secondo De Pascale rigassificatore e parco eolico "sono progetti che dialogano". "Nel futuro del Paese, Ravenna deve essere considerata come una città strategica per l'energia rinnovabile - aggiunge il sindaco - Una parte delle opposizioni si sta scagliando contro gli interventi sulle rinnovabili - sottolinea - Un turbamento che non capisco".

Da parte sua, il ministro Pichetto Fratin ha riconosciuto le "competenze necessarie per raggiungere l'obiettivo finale" di Ravenna. "Un'opera certamente ciclopica, colossale per le imprese, per lo sforzo economico, per l'utilizzo di acciaio", ha aggiunto. Ha poi ricordato come con il rigassificatore di Ravenna l'Italia raggiungerà una capacità di rigassificazione complessiva di 28 miliardi di metri cubi all’anno, volume corrispondente a circa il 45% della domanda italiana di gas del 2023 e una cifra uguale a quanto importato dalla Russia nel 2021. E nel frattempo proseguono infatti anche le considerazioni sull'arrivo di nuovi rigassificatori a Porto Empedocle e Gioia Tauro. "Non possiamo andare avanti come Paese se non diamo sicurezza sull'energia", prosegue il ministro, che considera il gas come "fonte fossile meno inquinante", rispetto al petrolio e "vettore di transizione, che nei prossimi anni andrà a integrare le altre fonti di energia". L'eolico e il fotovoltaico per Pichetto Fratin non possono essere "la soluzione totale, può essere qualcosa di rilevante, ma abbiamo bisogno di un mix collettivo" e ribadisce la sua "ferma opinione a favore del nucleare".

I costi del rigassificatore

Nei giorni scorsi il tema dei costi di quest'opera è stato al centro delle dichiarazioni del presidente dell'Autorità di regolamentazione reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, che ha parlato di "un rimarchevole incremento di costi che, al netto della valutazione della loro efficienza, richiederà un ulteriore sforzo pubblico per consentirne la collocazione a prezzi competitivi". Un investimento da un miliardo, come ha ricordato oggi Venier, di cui circa 500 milioni per l'acquisto da parte di Snam della nave BW Singapore, e 500 milioni per la realizzazione delle infrastrutture.

Costi cui però vanno aggiunti i circa 300 milioni stimati per realizzare la diga frangiflutti che dovrà proteggere tutto l'impianto offshore. I lavori della diga, in carico ad Autorità Portuale, sono ora in fase di aggiudicazione. E l'opera, una volta completata, consentirà al rigassificatore di lavorare al 100% della propria capacità, mentre in sua assenza e considerando i report storici di fenomeni meteo-marini avversi, la capacità di lavoro sarebbe pari all'80%. Altri costi riguardano invece i lavori di manutenzione alla BW Singapore, attualmente in cantiere a Dubai. Lavori necessari, spiega Venier, a causa delle "temperature del nord Adriatico", che sono inferiori a quelle del Tirreno. Così si è deciso di apportare modifiche alla nave rigassificatrice che consentano un "preriscaldamento" necessario per le operazioni. Un intervento che dovrebbe costare alcune "decine di milioni", definisce l'ad di Snam.

Compensazioni: 20 milioni di opere, ma nessuno sconto in bolletta

Si arriva infine al capitolo compensazioni a favore del territorio ravennate. "A differenza di altri territori, che hanno avuto atteggiamenti diversi, noi abbiamo definito le compensazioni per queste opere", ricorda il sindaco De Pascale. Una delle opere sarà la rinaturalizzazioni di 100 ettari di terreno attorno al Pde tra Punta Marina e Ravenna: "La più grande opera di rinaturalizzazione della città". Entro fine anno verrà approvato il progetto esecutivo dell'opera e poi partirà la gara d'appalto. Già affidata invece la trasformazione dell'illuminazione pubblica a led della città, mentre un'ulteriore rigenerazione verrà realizzata "entro il 2026 nella località di Punta Marina", precisa De Pascale, con una riqualificazione della strade e la realizzazione di percorsi ciclabili di interconnessione. "Un piano di compensazioni da 20 milioni di euro - sottolinea al sindaco - Al momento le uniche compensazioni vere che saranno realizzate per il territorio".

Un tema che era stato affrontato nel caso del rigassificatore di Piombino era quello degli sconti in bolletta per i cittadini del territorio. Un tema che non era stato dibattuto per l'opera di Ravenna e rispetto al quale il ministro Pichetto Fratin chiude subito la porta: "Mai presa in considerazione l'ipotesi". Nel merito entra anche il sindaco De Pascale: "Lo sconto in bolletta avrebbe avuto un effetto disincentivante verso la transizione energetica - afferma - se uno spende meno di gas è meno incentivato ad abbandonare il gas e a installare in casa propria una pompa di calore". Il primo cittadino ravennate ricorda però al ministro che "in Basilicata l'eccezione si fa - continua - c'è una riduzione in bolletta per i lucani a fronte delle attività estrattive. Se questo si fosse applicato a Ravenna, i ravennati non avrebbero pagato un euro in bolletta in questi anni". De Pascale chiede infine al ministro di pensare a "infrastrutture strategiche quali forme di beneficio per il territorio" e cita come esempio i collegamenti stradali e ferroviari necessari per lo sviluppo della città come hub energetico. "Se il Governo volesse aprire un tavolo su Ravenna, qualcosa ci verrebbe in mente".

