Rigassificatore, arriva l'ok del Consiglio comunale. Il sindaco: "Grande senso di responsabilità"

Alla fine è passato con l'approvazione di tutto il Consiglio comunale il progetto per la realizzazione del rigassificatore al largo della costa di Ravenna. La delibera è stata approvata all'unanimità con 24 voti nella riunione di martedì. Un passo avanti per il progetto di Snam che dovrebbe sorgere a una distanza di 8,5 km davanti alla località di Punta Marina.

Per il sindaco Michele De Pascale, con l'approvazione, il Consiglio comunale di Ravenna avrebbe dimostrato "un grande senso di responsabilità per sostenere famiglie e imprese in questo momento di pesante crisi energetica. Fondamentali per noi sono stati i pareri positivi forniti dagli enti preposti su sicurezza degli impianti, della navigazione e tutela ambientale. Un esempio più unico che raro in Italia".

"Ringrazio la maggioranza che, seppur in un pluralismo di posizioni, ha votato compatta e anche le minoranze che hanno sostenuto il progetto. Continueremo a lavorare nei prossimi giorni per arrivare all'autorizzazione da parte del Commissario Bonaccini e alla definizione di mitigazioni, compensazioni e ristori.

Ravenna è la capitale energetica italiana e farà la propria parte su fsru, produzione nazionale, captazione della co2 e grandi investimenti sulle rinnovabili".