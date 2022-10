Rigassificatore, concluso l’iter di valutazione da parte di Comune e Provincia

Si è concluso venerdì l’iter di valutazione del progetto Fsru per gli aspetti di competenza del Comune e della Provincia di Ravenna finalizzato all’ultima seduta della conferenza di servizi che sta esaminando l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e al funzionamento del rigassificatore da parte di Snam, prevista per il 28 ottobre.

“Nella giornata di oggi (venerdì, ndr) – commenta il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale – come Provincia e Comune di Ravenna abbiamo trasmesso alla struttura commissariale e al Commissario straordinario per il rigassificatore Stefano Bonaccini tutti i pareri tecnici favorevoli espressi dagli uffici di competenza dei due enti, unitamente alla delibera con la quale il consiglio comunale ha approvato la variante urbanistica, ai tre ordini del giorno connessi al tema del rigassificatore che lo stesso consiglio comunale ha approvato e alla delibera con la quale la giunta comunale ha indicato alla Regione Emilia-Romagna le opere di mitigazione e compensazione da porre a carico di Snam. Un sincero ringraziamento a tutte le strutture tecniche del Comune e della Provincia per aver svolto con attenzione, efficienza, velocità e grande professionalità questo fondamentale step, indispensabile per la realizzazione di un progetto tanto importante per l’intero Paese”.