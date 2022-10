Rigassificatore, De Pascale: "Un progetto ultraverificato e una grande opportunità per il territorio"

"Un progetto ultraverificato" che potrebbe rappresentare "una grande opportunità per il territorio", ma che è oggetto anche di vari dubbi da parte dei cittadini ravennati e, in particolare, dei lidi. Martedì sera il Palazzo dei Congressi di Largo Firenze a Ravenna ha registrato il 'tutto esaurito' per la presentazione pubblica del progetto del rigassificatore che dovrebbe essere realizzato al largo della costa ravennate. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Ravenna in collaborazione con la struttura del commissario di Governo per il rigassificatore, ha visto la partecipazione di vari rappresentanti istituzionali, fra cui il sindaco di Ravenna e l'assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla in rappresentanza di Stefano Bonaccini, assente a causa di impegni istituzionali concomitanti.

Quella del rigassificatore è una infrastruttura pensata per "evitare che il problema delle importazioni di gas dall'estero si possa ripetere in futuro - afferma il sindaco di Ravenna Michele De Pascale - Il tema della sicurezza degli approvvigionamenti di gas mette a rischio le famiglie e soprattutto l'importante comparto produttivo del nostro Paese e, in particolare, del territorio di Ravenna". La città è stata "scelta perché qui risiedono competenze strategiche molto importanti - continua De Pascale - La finalità è di renderci indipendenti il prima possibile dal gas russo, ciò che colpevolmente non è stato fatto dal nostro Paese nei 10 anni precedenti". Il sindaco spende alcune parole anche sull'iter autorizzatorio dell'impianto: "63 pareri devono essere forniti", pareri che devono riguardare vari aspetti fra cui quelli della sicurezza, della navigazione e della tutela ambientale.

"Un progetto ultraverificato - rimarca De Pascale - nel quale alcuni elementi di criticità sono stati superati". Fra queste criticità la struttura a terra, "inizialmente pensata troppo vicino a Punta Marina e quindi allontanata in un'area circondata da 90 ettari di mitigazione". Altro punto toccato dal sindaco ravennate è quello delle compensazioni, sia da parte di Snam che dal Governo. De Pascale pensa in particolare a "un intervento di riqualificazione su Punta Marina", ma in ogni caso l'Amministrazione ravennate chiederà "lo stesso trattamento che sarà previsto per Piombino, nella stessa identica misura". Il sindaco poi conclude il suo intervento evidenziando che il rigassificatore rappresenterà una "grande opportunità per l'occupazione e per il rilancio del nostro territorio".

"Condividiamo il ragionamento del sindaco e dell'Amministrazione comunale - ha detto poi Daniele Rossi, presidente di Autorità Portuale - per il Porto è un'ottima opportunità". Rossi allarga poi lo sguardo a un altro aspetto del comparto energetico. "E' tempo di riaprire una partita importante. Il contributo del rigassificatore sarà significativo, darà sicurezza al Paese, ma non è sufficiente. Bisogna ricominciare a parlare di estrazioni. Non ho competenze tecniche per dire se le estrazioni siano un elemento positivo o negativo - sottolinea il presidente di Autorità Portuale - ma abbiamo competenze tecniche tali da poterci dare una risposta chiara".

"Un'operazione che ha anche un tratto politico. La città di Ravenna vuole aiutare il suo Paese, questo è il cuore di una discussione che abbiamo fatto con il Governo - sottolinea l'assessore regionale Vincenzo Colla - Sappiamo che il rischio di un lockdown energetico è ancora evidente a causa della guerra - e aggiunge - Dobbiamo dire la verità: la transizione giusta è fatta anche con il gas, con il Gnl, con il fossile. Dobbiamo difendere la nostra manifattura e l'occupazione".

I numeri del progetto

A presentare nei dettagli il progetto è stato poi l'ingegnere Elio Ruggeri di Snam, società che, il 22 marzo scorso, ha ricevuto la richiesta dal Ministero della Transizione Ecologica di attivarsi urgentemente per incrementare la capacità di rigassificazione nazionale attraverso l'installazione di Fsru (Floating Storage and Regasification Units). "In Europa sono partiti 12 progetti di Fsru dopo l'inizio della crisi energetica" e diversi di questi progetti sono o saranno realizzati "vicino ad aree abitate, all'interno dei porti". Fra questi "due impianti olandesi installati nello stesso porto già in esercizio, già installate, e che ricevono cargo 4 volte a settimana", mentre altri impianti in Germania presto entreranno in funzione. "Tutti gli altri Paesi hanno visto in questa soluzione il sistema più veloce per risolvere i problemi di approvvigionamento di gas" prosegue Ruggeri che sottolinea come Piombino sia stato scelto per le caratteristiche del suo porto, mentre per Ravenna è stata individuata la "piattaforma del gruppo Pir che, opportunamente modificata, potrà ospitare la Fsru". Un iter che, assicura Ruggeri, "è stato accelerato ma non semplificato".

Questi alcuni dei numeri dell'impianto pensato per Ravenna. La piattaforma di ormeggio Fsru sorgerà a circa 8,5 km dalla costa, mentre una serie di tubazioni attraverseranno la costa e poi la pineta di Punta Marina passando sottoterra in modalità trenchless, un microtunnel che dovrebbe passare a oltre 10 metri di profondità sotto la spiaggia. La nave rigassificatrice sarà la Bw Singapore, attualmente ormeggiata in Egitto, una Fsru lunga circa 292 metri e larga 43 metri. La nave sarà quindi ormeggiata alla piattaforma Pir, modificata con l'aggiunta di due briccole di ormeggio e soprattutto con tecnologia break water, una barriera di contenimento del moto ondoso alta circa 6 metri sopra livello del mare. Nel corso delle operazioni le navi trasportanti Gnl arriveranno e scaricheranno nel giro di un giorno.

La tubazione, una volta raggiunta la costa, passerà sotto il lungomare Cristoforo Colombo, poi sotto la pineta e raggiungerà il PdE (Punto di entrata), un'area di circa 3 ettari circondata da 90 ettari di bosco che verrà piantato come compensazione ambientale. Uno spazio dove "non avverrà alcun processo industriale", chiarisce Ruggeri di Snam che poi aggiunge "l'unica area a rischio di incidente rilevante è quello della nave". Per la realizzazione dell'intero impianto, Snam ha anche fissato un cronoprogramma serrato che prevede l'autorizzazione a novembre, il cantiere che dovrebbe essere aperto entro marzo-aprile 2023. La nave rigassificatrice a quel punto dovrebbe essere pronta ad arrivare a Ravenna nel giugno del 2024 per diventare operativa a settembre 2024.

Sicurezza, tutela ambientale e criticità

Sulla questione pressante dei rischi per la sicurezza e per l'ambiente è intervenuto il direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna, Michele De Vincentis che ha trattati il tema del controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose. "Una situazione non nuova per noi - dichiara De Vincentis - in Emilia Romagna ci sono 83 stabilimenti a rischio di incidente rilevante". Il direttore regionale dei Vigili del Fuoco ha poi affermato che, nell'esame del progetto, sono stati indagati anche "scenari estremamente improbabili".

Per quanto riguarda poi gli scenari di incidenti rilevati con frequenze basse, questi "possono essere classificati in 3 tipologie: incendi, esplosioni, dispersioni". Effetti che, secondo De Vincentis, dovrebbero comunque esaurirsi "entro 400 metri dall'impianto in mare". Il direttore regionale ha quindi confermato che è stato espresso un primo parere di affidabilità, mentre un secondo parere poi verrà dato sull'impianto realizzato, ogni 5 anni si effettuerà un riesame del progetto, inoltre ogni 2 anni si svolgeranno ispezioni per verificare l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

Sul piano della tutela ambientale è intervenuto brevemente Ermanno Errani dell'Arpae: "Abbiamo valutato il piano di monitoraggio ambientale proposto da Snam", sia per quanto riguarda i lavori necessari alla realizzazione dell'impianto, con tutto il sistema di tubazioni, il PdE, che presenterebbe "un piccolo impatto" sull'ambiente e naturalmente sull'attività dell'impianto in mare. Relativamente alle emissioni di cloro, necessarie nell'attività del rigassificatore Errani ha affermato che la "clorazione studiata da un modello di Snam", avrebbe registrato una emissione in quantità "trascurabili" che dovrebbe comunque disperdersi entro pochi metri dall'impianto.

Non sono mancate poi, al termine degli interventi istituzionali e tecnici, anche diverse critiche e dubbi relativi al progetto del rigassificatore. Fra questi Luca Rosetti, che figura tra i promotori della petizione 'Sì al rigassificatore, ma no a questo progetto'. In particolare sono stati chiesti chiarimenti sul posizionamento della nave a 8,5 km, "perché non più lontano, a 20 km dalla costa?". Fra gli interventi dei vari cittadini è stato anche evidenziato il rischio di "pesanti ricadute sul turismo", a causa dell'impianto presente davanti alla costa.